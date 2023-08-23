Беляев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ефросинья
Смерть
1997