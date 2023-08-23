Беляев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ефросинья

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ефросинья

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ефросинья

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ефросинья

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ефросинья

Смерть
1997
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