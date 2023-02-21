Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Викторова) Полина
(Викторова) Полина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
2012
Пол
Женский
Отец
Викторов Афонасий
1909 г.р.
Мать
(Курносова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Викторов Афонасий
Мать:
Мария
Смерть
2012
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия