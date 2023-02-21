(Викторова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Викторова) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Викторов Афонасий

Мать: Мария

Смерть
2012
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