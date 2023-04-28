(Дёмина) Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения07.02.1882 ст.
Дата смертиПосле 1890 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882 ст.
Отец: Дёмин Евдоким Петрович
Покровская церковь, запись №-24ж
Крещение
07.02.1882 ст.
Крестный отец: Серебряков Семён Петрович - крестьянин из села Малая Глушица Крестная мать: Андреева Матрёна Прокопьевна - крестьянка из села Борская крепость
Смерть
После 1890 ст.