(Дёмина) Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дёмина) Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.02.1882 ст.

Дата смерти

После 1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882 ст.

Отец: Дёмин Евдоким Петрович

Мать: Дёмина Параскева Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-24ж
Крещение
07.02.1882 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Серебряков Семён Петрович - крестьянин из села Малая Глушица Крестная мать: Андреева Матрёна Прокопьевна - крестьянка из села Борская крепость
Смерть
После 1890 ст.
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