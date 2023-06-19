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Кузьмин Дмитрий Владимирович
Кузьмин Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Нижнекамск
, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
06.09.1986
Пол
Мужской
Отец
Кузьмин Владимир Николаевич
1958 г.р.
Мать
Осипова (Чиркова) Любовь Михайловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1986
Отец:
Кузьмин Владимир Николаевич
Мать:
Осипова Любовь Михайловна
Нижнекамск
, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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