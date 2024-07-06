Ханин Макар 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХанин Макар

Ханин Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ханин Харлампий

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ханин Антон

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ханин Евдоким

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ханин Егор

Мать ребёнка: Прасковья

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ханин Дмитрий

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ханина) Марфа

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ханина) Васса

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.