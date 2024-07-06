Ханин Макар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ханин Харлампий
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ханин Антон
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ханин Евдоким
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ханин Егор
Мать ребёнка: Прасковья
Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ханин Дмитрий
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ханина) Марфа
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ханина) Васса
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
После 1860