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Галимова (Сибагатуллина) Флюра Фарахшевна
Галимова (Сибагатуллина) Флюра Фарахшевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.?
Пол
Женский
Отец
Сибагатуллин Фарахша Фазылжанович
1939 г.р.
Мать
Сибагатуллина (Садыкова) Дамира Мавлютовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец:
Сибагатуллин Фарахша Фазылжанович
Мать:
Сибагатуллина Дамира Мавлютовна
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