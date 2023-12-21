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Янушкевич Тихон Иосифович

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Янушкевич Иосиф Григорьевич

Мать: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Янушкевич Александр Тихонович

Мать ребёнка: Янушкевич Матрена

Минская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Янушкевич Матрена

Минская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Янушкевич Матрена

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.

Сын: Янушкевич Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Янушкевич Матрена

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Янушкевич Матрена

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янушкевич Матрена

Смерть
Неизвестно
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