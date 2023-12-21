Янушкевич Тихон Иосифович
Место рожденияМинская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Янушкевич Александр Тихонович
Мать ребёнка: Янушкевич Матрена
Минская губерния
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Янушкевич Матрена
Минская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Янушкевич Матрена
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Янушкевич Матрена
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Янушкевич Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янушкевич Матрена
Смерть
Неизвестно