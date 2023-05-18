Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Жабин Василий Никитич

Отец ребёнка: Жабин Никита Стефанович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 02.07.1865

Сын: Жабин Сергей Никитич

Отец ребёнка: Жабин Никита Стефанович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1865

Муж: Жабин Никита Стефанович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно