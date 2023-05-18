Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1863
Отец ребёнка: Жабин Никита Стефанович
Рождение ребёнка
Около 02.07.1865
Сын: Жабин Сергей Никитич
Отец ребёнка: Жабин Никита Стефанович
Бракосочетание
До 1865
Смерть
Неизвестно