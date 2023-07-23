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Демидов Павел Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Демидов Аркадий Васильевич

Мать: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Демидов Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Демидов Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Демидов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Андрей (?) Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Юрий (?) Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Алексей (?) Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Статский советник. Служил по МВД
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