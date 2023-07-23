Демидов Павел Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Андрей (?) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Юрий (?) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Алексей (?) Павлович
Смерть
Неизвестно
Статский советник. Служил по МВД