Кудымов Федор Алексеевич
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Призыв на военную службу
02.06.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Приван в 1941 г. Ново-Лялинским ВРК Свердловской области.
Бракосочетание
До ?.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Пропал без вести в апреле 1942 г.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область: (дважды): Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район) и Том 16, стр. 229 (Город Новая Ляля. Новолялинский район).