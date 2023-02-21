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Кудымов Федор Алексеевич

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Призыв на военную службу
02.06.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Приван в 1941 г. Ново-Лялинским ВРК Свердловской области.
Бракосочетание
До ?.06.1941

Жена: Кудымова Александра Васильевна

Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Пропал без вести в апреле 1942 г.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область: (дважды): Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район) и Том 16, стр. 229 (Город Новая Ляля. Новолялинский район).
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