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Ефремов Осип Алексеев

Место рождения

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Ефремов Алексей Кирилов

Мать: не указана

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефремова Параскева Осипова

Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ефремова Устинья Осипова

Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ефремов Петр Осипов

Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефремова Ефимия Осипова

Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Устинья Петрова

Смерть
Неизвестно
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