Ефремов Осип Алексеев
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Ефремов Алексей Кирилов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефремова Параскева Осипова
Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ефремова Устинья Осипова
Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ефремов Петр Осипов
Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефремова Ефимия Осипова
Мать ребёнка: Рязанова Устинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Устинья Петрова
Смерть
Неизвестно