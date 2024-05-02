Буриндина (Верюшкина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буриндина (Верюшкина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980

Отец: Верюшкин Александр

Мать: Верюшкина Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
23.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буриндин Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
18.12.2012

Дочь: Буриндина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Буриндин Андрей Валерьевич

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