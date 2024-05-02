Буриндина (Верюшкина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980
Отец: Верюшкин Александр
Рождение ребёнка
23.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буриндин Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
18.12.2012
Дочь: Буриндина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Буриндин Андрей Валерьевич