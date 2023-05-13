Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1888

Дочь: Матрёна Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Васильевич

Починки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1902

Дочь: Варвара Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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