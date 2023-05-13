Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1888
Дочь: Матрёна Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Васильевич
Починки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1902
Дочь: Варвара Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Васильевич
Смерть
Неизвестно