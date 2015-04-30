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Грецкая Любовь Ивановна

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Место рождения

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

30.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Грецкий Иван Петрович

Мать: Кондрашова Пелагея Алексеевна

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Место рождения: Омская область, Исилькульский район, село Гавриловка
Бракосочетание
05.12.1969

Муж: Дорнес Иван Адамович

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1984

Дочь: Дорнес Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Дорнес Иван Адамович

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
30.04.2015
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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