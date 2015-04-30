Грецкая Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.06.1951
Дата смерти30.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Место рождения: Омская область, Исилькульский район, село Гавриловка
Бракосочетание
05.12.1969
Муж: Дорнес Иван Адамович
Рождение ребёнка
03.08.1984
Дочь: Дорнес Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Дорнес Иван Адамович
Смерть
30.04.2015
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область