Белова Ефросинья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шнырков Матвей
Мать: Шныркова Матрёна
Рождение ребёнка
15.05.47
Сын: Белов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно