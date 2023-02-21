Кандалов Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Кандалов Гаврила Иванов
Мать: Кандалова Устинья
Бракосочетание
23.10.1827
поручители: Радион Яковлев Добряков, Федор Андреев Шеронов, Иоан Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Кандалова Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
01.04.1835
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Кандалова Агрипина Ильина
Смерть
Неизвестно