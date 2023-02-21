Кандалов Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандалов Иван Гаврилов

Кандалов Иван Гаврилов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Кандалов Гаврила Иванов

Мать: Кандалова Устинья

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Кандалова Агрипина Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Радион Яковлев Добряков, Федор Андреев Шеронов, Иоан Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Кандалова Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
01.04.1835

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Кандалова Агрипина Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close