Шевлякова (Носкова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлякова (Носкова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1925

Дата смерти

28.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1925

Отец: Носков Фёдор Титович

Мать: Носкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1948

Дочь: Мелкозёрова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.12.1954

Дочь: Петрова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
30.12.1955

Сын: Шевляков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
29.08.1957

Дочь: Емельянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1959

Сын: Шевляков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Иович Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич

Смерть
28.08.2013