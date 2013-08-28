Шевлякова (Носкова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1925
Дата смерти28.08.2013
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1925
Отец: Носков Фёдор Титович
Мать: Носкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1948
Дочь: Мелкозёрова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
22.12.1954
Дочь: Петрова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1955
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1957
Дочь: Емельянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1959
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Иович Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван Алексеевич
Смерть
28.08.2013