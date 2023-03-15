Ходырев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходырёва Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырёва Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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