Землякова Анисия Егоровна
Место рожденияВоловская церковь, воловский ЗАГС
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воловская церковь, воловский ЗАГС
Рождение ребёнка
1921
Сын: Земляков Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович
Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Рождение ребёнка
29.09.1925
Сын: Земляков Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович
Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Евдокимовна (Паня)
Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович
поселок Узловая в Тульской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Евдокимовна (Ксюша)
Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович
Белоусовка (рядом с деревней Ленинка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляков Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович
Бракосочетание
Неизвестно