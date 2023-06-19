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Землякова Анисия Егоровна

Место рождения

Воловская церковь, воловский ЗАГС

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воловская церковь, воловский ЗАГС
Рождение ребёнка
1921

Сын: Земляков Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович

Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Рождение ребёнка
29.09.1925

Сын: Земляков Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович

Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Евдокимовна (Паня)

Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович

поселок Узловая в Тульской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Евдокимовна (Ксюша)

Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович

Белоусовка (рядом с деревней Ленинка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляков Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Земляков Евдоким Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляков Евдоким Павлович