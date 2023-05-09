Здоровецкий Андрей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоровецкий Андрей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Здоровецкая Алина Андреевна

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Рождение ребёнка
12.12.2012

Сын: Здоровецкий Клим Андреевич

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Рождение ребёнка
26.05.2022

Сын: Здоровецкий Марк Андреевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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