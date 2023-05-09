Здоровецкий Андрей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Здоровецкая Алина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.2012
Сын: Здоровецкий Клим Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2022
Сын: Здоровецкий Марк Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности