Жабина Ульяна Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жабина Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Жабин Антон Александров
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Жабин Иона Антонов
Отец ребёнка: Жабин Антон Александров
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Жабин Антон Александров
Смерть
После 1858