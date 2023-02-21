Жабина Ульяна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Ульяна Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жабина Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Жабин Антон Александров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1850

Муж: Жабин Антон Александров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Жабин Иона Антонов

Отец ребёнка: Жабин Антон Александров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Жабин Зеновий Антонов

Отец ребёнка: Жабин Антон Александров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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