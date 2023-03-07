Денисова (Белицына) Евдакия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Белицына) Евдакия Александровна

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Место рождения

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1929

Сын: Денисов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Денисов Сергей Николаевич

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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