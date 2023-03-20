Сергиев Савелий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сергиев Никита Савельевич
Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Давыдова Параскева Савельевна
Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сергиев Гаврил Савельевич
Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно