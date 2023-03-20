Сергиев Савелий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиев Савелий Прокопьевич

Сергиев Савелий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сергиев Прокофий Родионович

Мать: Сергиева Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сергиев Никита Савельевич

Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Давыдова Параскева Савельевна

Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сергиев Гаврил Савельевич

Мать ребёнка: Сергиева Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиева Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close