Шевцов Семен Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1947
Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Свиткина Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
03.04.1952
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно