Шевцов Семен Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Семен Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1947

Сын: Шевцов Николай Семенович

Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Свиткина Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Шевцова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Анастасия Федоровна

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