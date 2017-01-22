(Кузнецова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Нина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

22.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
26.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубин Сергей

Рождение ребёнка
07.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубин Сергей

г. Краснодар
Смерть
22.01.2017
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