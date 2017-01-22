(Кузнецова) Нина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1938
Дата смерти22.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
26.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лубин Сергей
Рождение ребёнка
07.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лубин Сергей
г. Краснодар
Смерть
22.01.2017