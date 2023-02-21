(Кучерявая) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кучерявая) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1979

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1979

Отец: Кучерявый Леонид Григорьевич

Мать: Кучерявая Лидия Павловна

Рождение ребёнка
03.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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