(Кучерявая) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1979
Рождение ребёнка
03.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния