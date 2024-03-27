Drori Feigelman (Distel) Zahava Golda
Место рожденияVilnius
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Drori Feigelman Shraga Fima
Вильнюс, Литва
Бракосочетание
Неизвестно
Vilnius
Смерть
Неизвестно
Israel
Похороны
Неизвестно
Gedera