Drori Feigelman (Distel) Zahava Golda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Drori Feigelman (Distel) Zahava Golda

Место рождения

Vilnius

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Vilnius
Рождение ребёнка
06.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Drori Feigelman Shraga Fima

Вильнюс, Литва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Drori Feigelman Shraga Fima

Vilnius
Смерть
Неизвестно
Israel
Похороны
Неизвестно
Gedera
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