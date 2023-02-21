Бочаров Николай Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Николай Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.

Сын: Бочаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Березовка, Обоянский уезд, Курская губерния
Крестьянин села Березовка Краснянской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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