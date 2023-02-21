Бочаров Николай Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Березовка, Обоянский уезд, Курская губерния
Крестьянин села Березовка Краснянской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно