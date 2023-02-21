(Зайцова Тимоничева) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцова Тимоничева) Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

07.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1862

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Рождение ребёнка
04.03.1864

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Рождение ребёнка
22.06.1865

Сын: Зайцовтимоничев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: Аннаа Александровна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцовтимоничев Александр Ильин

Смерть
07.08.1867
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