(Зайцова Тимоничева) Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти07.08.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1862
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Рождение ребёнка
04.03.1864
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Рождение ребёнка
22.06.1865
Сын: Зайцовтимоничев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: Аннаа Александровна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Зайцовтимоничев Александр Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1867