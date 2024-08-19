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Pekkanen Tahvo Maunonpoika

Место рождения

Kaskaala, Rautu

Дата рождения

11.12.1890

Дата смерти

26.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1890

Отец: Pekkanen Mauno Willenpoika

Мать: Pekkanen (Siitonen) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria

Рождение ребёнка
13.09.1915

Сын: Pekkanen Huugo Tahvonpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Pekkanen Aulis

Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria

Смерть
26.03.1969

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