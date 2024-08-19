Pekkanen Tahvo Maunonpoika
Место рожденияKaskaala, Rautu
Дата рождения11.12.1890
Дата смерти26.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria
Рождение ребёнка
13.09.1915
Сын: Pekkanen Huugo Tahvonpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Pekkanen Aulis
Мать ребёнка: (Pekkanen) Maria
Смерть
26.03.1969