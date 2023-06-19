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Тойдоров Ефим Иванов

Место рождения

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Тойдоров Иван Васильев

Мать: Тойдорова Устинья Романова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1842 ст.

Сын: Тойдоров Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Василиса Ефимова

Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Тойдоров Яков Ефимов

Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в переписи 1897 г. возраст 35 лет, в записи о браке в 1879 г. - 20 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойдорова Мария Трифонова

Смерть
Неизвестно