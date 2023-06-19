Тойдоров Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Тойдоров Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова
Рождение ребёнка
09.03.1842 ст.
Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Василиса Ефимова
Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Тойдоров Яков Ефимов
Мать ребёнка: Тойдорова Мария Трифонова
в переписи 1897 г. возраст 35 лет, в записи о браке в 1879 г. - 20 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно