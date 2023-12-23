Халюшев Халил Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшев Халил Сайфетдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1917

Дата смерти

11.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1917

Отец: Халюшев Сайфетдин Гафарович

Мать: Халюшева Шарифя

Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Рождение ребёнка
16.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Рождение ребёнка
20.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Смерть
11.11.1993
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