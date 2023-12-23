Халюшев Халил Сайфетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1917
Дата смерти11.11.1993
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1917
Отец: Халюшев Сайфетдин Гафарович
Мать: Халюшева Шарифя
Рождение ребёнка
15.11.1952
Рождение ребёнка
16.08.1953
Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.02.1956
Рождение ребёнка
20.08.1957
Смерть
11.11.1993