Проценко Павел Петрович 15.01.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проценко Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1831

Дата смерти

19.04.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения взята из Послужного списка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична

Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, полковник артиллерии
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.

Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Мать ребёнка: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична

Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.

Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична

Дата рождения взята из послужного списка отца.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.

Сын: Проценко Александр Павлович

Мать ребёнка: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична

Восприемник
08.06.1889 ст.
Собор свят. Николая, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Борис Александрович Монвиж-Монтвид
Смерть
19.04.1908 ст.
Причина смерти: «старческий маразм» | Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фон... Показать все
Похороны
21.04.1908 ст.
Православное кладбище в Радоме, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Портал православного кладбища в Радоме | https://radomcerkiew.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1780&inni=0&cinki=0

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