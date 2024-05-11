Проценко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1831
Дата смерти19.04.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения взята из Послужного списка.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 год... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, полковник артиллерии
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.
Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична
Дата рождения взята из послужного списка отца.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.
Сын: Проценко Александр Павлович
Мать ребёнка: Проценко (Крамарова) Мария Лукинична
Восприемник
08.06.1889 ст.
Собор свят. Николая, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Борис Александрович Монвиж-Монтвид
Смерть
19.04.1908 ст.
Причина смерти: «старческий маразм» | Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фон... Показать все
Похороны
21.04.1908 ст.
Православное кладбище в Радоме, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Портал православного кладбища в Радоме | https://radomcerkiew.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1780&inni=0&cinki=0