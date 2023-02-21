Кожарин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожарина Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
30.12.2002

Сын: Кожарин Денис Александрович

Мать ребёнка: Кожарина Оксана Викторовна

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