Кожарин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожарина Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
30.12.2002
Сын: Кожарин Денис Александрович
Мать ребёнка: Кожарина Оксана Викторовна