Семёнова (Матросова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Матросова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

24.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Матросова Евгения

Мать: Матросов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.1952

Дочь: Матросова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
16.12.1955

Сын: Семёнов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
11.02.1960

Дочь: Васильева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Семёнов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Григорий Семенович

Смерть
24.11.1999
Новое Ишино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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