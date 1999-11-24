Семёнова (Матросова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти24.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Отец: Матросова Евгения
Рождение ребёнка
14.12.1952
Дочь: Матросова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
16.12.1955
Сын: Семёнов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1960
Дочь: Васильева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1963
Сын: Семёнов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1999
Новое Ишино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия