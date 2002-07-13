Стопычев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопычев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1939

Дата смерти

13.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1939

Отец: Стопычев Егор

Мать: Стопычева Агафья

Рождение ребёнка
11.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слесарева Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Слесарева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева Анна

Смерть
13.07.2002
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