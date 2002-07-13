Стопычев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1939
Дата смерти13.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1939
Отец: Стопычев Егор
Мать: Стопычева Агафья
Рождение ребёнка
11.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слесарева Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Слесарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слесарева Анна
Смерть
13.07.2002