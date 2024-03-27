Пелепягина Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелепягина Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелепягина) Мария

Отец ребёнка: Пелепягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелепягина) Александра

Отец ребёнка: Пелепягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелепягин Иван

Отец ребёнка: Пелепягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелепягин Андрей

Смерть
Неизвестно

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