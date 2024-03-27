Пелепягина Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пелепягина) Мария
Отец ребёнка: Пелепягин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пелепягина) Александра
Отец ребёнка: Пелепягин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелепягин Иван
Отец ребёнка: Пелепягин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелепягин Андрей
Смерть
Неизвестно