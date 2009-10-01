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Копосова Дарья Михайловна
Копосова Дарья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.10.2009
Пол
Женский
Отец
Копосов Михаил Юрьевич
1982 г.р.
Мать
Копосова (Устюжанинова) Ольга
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2009
Отец:
Копосов Михаил Юрьевич
Мать:
Копосова Ольга
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