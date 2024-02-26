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Шитой Ирина Васильева (Вна)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Шитой) Катерина Григорьева (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: (Шитой) Марфа Григорьева (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шитой Иван Григорьев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Шитой Семен Григорьев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шитой Степан Григорьев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1795

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