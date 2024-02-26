Шитой Ирина Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Шитой) Катерина Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: (Шитой) Марфа Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шитой Иван Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Шитой Семен Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Шитой Степан Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Смерть
До 1795