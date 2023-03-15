Широков Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Василий

Мать: Широкова ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Широков Павел

Мать ребёнка: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Исаева Агриппина

Мать ребёнка: Широкова ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: ?

Мать ребёнка: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Широкова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова ?

Смерть
Неизвестно
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