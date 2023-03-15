Широков Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широков Василий
Мать: Широкова ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Широков Павел
Мать ребёнка: Широкова ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Исаева Агриппина
Мать ребёнка: Широкова ?
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова ?
Смерть
Неизвестно