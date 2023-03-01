Анчербак Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анчербак Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1995

Сын: Анчербак Олег Петрович

Мать ребёнка: Анчербак Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.2004

Дочь: Арина Анчербак

Мать ребёнка: Анчербак Светлана Николаевна

Викторополь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
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