Анчербак Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1995
Мать ребёнка: Анчербак Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.2004
Дочь: Арина Анчербак
Мать ребёнка: Анчербак Светлана Николаевна
Викторополь, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область