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Павлова Ксения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920

Отец: Рыжаков Трофим Яковлевич

Мать: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
31.08.1946

Сын: Рыжаков Виктор Станиславович

Отец ребёнка: Грущинский Станислав

Рождение ребёнка
1949

Сын: Павов Петр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.1953

Дочь: Власова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.03.1964

Сын: Павлов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Федор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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