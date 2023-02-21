Павлова Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920
Отец: Рыжаков Трофим Яковлевич
Мать: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
31.08.1946
Сын: Рыжаков Виктор Станиславович
Отец ребёнка: Грущинский Станислав
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.1953
Дочь: Власова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.1964
Сын: Павлов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно