Хромов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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2011 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1975

Отец: Хромов Виктор Васильевич

Мать: Хромова Егения Ивановна

Бракосочетание
19.11.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.2011

Сын: Хромов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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