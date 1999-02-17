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Галкина Алёна Олеговна
Галкина Алёна Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1999
Пол
Женский
Отец
Галкин Олег Геннадьевич
1962 г.р.
Мать
Галкина (Белякова) Виктория Борисовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1999
Отец:
Галкин Олег Геннадьевич
Мать:
Галкина Виктория Борисовна
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