Данилов Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Константин Петрович

Мать: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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