Голягин Иван Александрович
Место рожденияд.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Дата рождения1911
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Ивановна
Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара Ивановна
Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Смерть
1974
Причина смерти: удар током