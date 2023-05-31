Голягин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолягин Иван Александрович

Голягин Иван Александрович

Место рождения

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Ивановна

Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томара Ивановна

Мать ребёнка: Голягина Клавдия Васильевна

д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голягина Клавдия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
д.Ручьевская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Смерть
1974
Причина смерти: удар током