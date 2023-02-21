Lassing Christoph Johann
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1835
Мать ребёнка: Lassing Juliana Friederica
Löserni veski, Läti
Рождение ребёнка
18.07.1836
Сын: Lassing Rudolph Friedrich
Мать ребёнка: Lassing Juliana Friederica
Löserni veski, Läti
Бракосочетание
Неизвестно