Lassing Christoph Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lassing Christoph Johann

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1835

Сын: Lassing Friedrich Julius

Мать ребёнка: Lassing Juliana Friederica

Löserni veski, Läti
Рождение ребёнка
18.07.1836

Сын: Lassing Rudolph Friedrich

Мать ребёнка: Lassing Juliana Friederica

Löserni veski, Läti
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lassing Juliana Friederica

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