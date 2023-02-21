Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Боровков Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Боровков Глеб
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Работа или профессия
Неизвестно