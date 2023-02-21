Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Боровков Поликарп

Мать: Боровкова Арина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Боровков Глеб

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
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