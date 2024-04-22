Газиатуллин Риф Гилимьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Газиятов Галим
Мать: Газиятова Махтума
Рождение ребёнка
03.12.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бачкитау, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан