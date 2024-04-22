Газиатуллин Риф Гилимьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газиатуллин Риф Гилимьянович

Место рождения

Старая Нагаева, Каинлыковская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Газиятов Галим

Мать: Газиятова Махтума

Старая Нагаева, Каинлыковская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбрахманова Фаниса Тимеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбрахманова Фаниса Тимеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбрахманова Фаниса Тимеровна

Смерть
Неизвестно
Бачкитау, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
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