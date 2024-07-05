Лозовой Герасим Тимофеевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лозовой Герасим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лозовой Тимофей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходакова (Лозовая) Софья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гуренко Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Лозовая Варвара

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Калиниченко (Лозовая) Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Лозовая Варвара

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1953

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