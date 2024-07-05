Лозовой Герасим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Лозовой Тимофей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходакова (Лозовая) Софья Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гуренко Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Лозовая Варвара
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Калиниченко (Лозовая) Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Лозовая Варвара
Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1953